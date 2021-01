’Handhaven avondklok niet zo moeilijk’

Door de corona zijn er nauwelijks inbraken, is er weinig verkeer, zijn er geen evenementen en voetbalwedstrijden die elk weekend honderden of misschien zelfs duizenden politieagenten op de been brengen. Dan vraag ik me wel af wat die agenten dan nu aan het doen zijn?

Als je trouwens al voordat de maatregel er is gaat aangeven dat de naleving moeilijk te handhaven is dan zullen veel burgers zich ook weinig van die maatregelen aantrekken.

G.J. Sterk, Zoetermeer