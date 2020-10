In winkels neem ik een mandje of winkelwagen zonder 'schoon' te maken. Ik houd afstand, laat mensen voor mij rustig producten kiezen, pak uit de schappen wat ik nodig heb, boodschappen op de band, de medewerker schuift de boodschappen langs de kassa, ik pak ze weer aan en doe ze in een tas. Bij thuiskomst na het openen van de huisdeur was ik mijn handen, ruim de boodschappen op, was weer mijn handen. Ik realiseer mij dat producten door vele handen gaan. Het is de kunst niet de ogen of mond aan te raken en dat iedereen zich dat realiseert. Zodra ik ergens 'binnen' kom draag ik een mondkapje. Moeite heb ik hier niet mee, het is lastig maar kom op iedereen: geef elkaar de ruimte, het neemt wat tijd in beslag.

Maria van Wanrooij, Haarlem