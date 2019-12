Bijna alles wat u hoort, leest en ziet over de ’impeachment’ van Donald Trump is gebaseerd op manipulatie van de feiten door de media. Die hebben vanaf de verkiezingen in november 2016 de agenda van de Democratische Partij gesteund, en die luidt: het presidentschap van Donald Trump moet met alle middelen worden ondermijnd. De media, inclusief de Nederlandse, hebben die agenda versterkt en uitvergroot.