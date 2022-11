Uitslag Stelling: ’Drank verbergen werkt niet’

Veel respondenten vinden de campagne betuttelend. „Voorlichting is altijd goed maar moet de overheid nou de hele opvoeding van onze kinderen op zich nemen of hebben de ouders ook nog een beetje verantwoordelijkheid?”, vraagt een respondent zich af.

„Waar ligt de grens?”, zegt een ander. „Niet roken in het bijzijn van kinderen valt nog te begrijpen, want dat heeft directe invloed op hun gezondheid. Maar wat kun je nog wel doen in het bijzijn van kinderen als je eenmaal met dit soort regels begint?”

Velen vragen zich af het ’verstoppen’ van drank voor kinderen niet juist een averechts effect zal hebben. „Er is niets mis met genieten van een alcoholisch drankje. Maar wel met mate. Dat moet je kinderen bijbrengen. Verbieden of er geheimzinnig over doen leidt tot nieuwsgierigheid en daarmee mogelijk tot ongecontroleerd gebruik.”

Ruim 70 procent geeft dan ook aan wel eens te drinken of gedronken te hebben in de buurt van hun kroost. Een meerderheid (86%) ziet daar ook de voordelen van in. „Het lijkt me beter om kinderen thuis te leren wat alcohol is voordat ze ergens anders zoveel gaan gebruiken dat het misbruik wordt”, reageert iemand. „Je moet je kinderen leren omgaan met van alles en nog wat en daar hoort het omgaan met alcohol ook bij”, vindt ook een ander. „Je kunt prima laten zien dat je als ouder ’s avonds een wijntje drinkt en dat goed binnen de perken kan houden. Je kan en mag je kinderen niet afsluiten van allerlei zaken wanneer ze opgroeien. Door het te verstoppen leer je kinderen niets en gaan ze los als ze eenmaal ’mogen’.”

Iets meer dan de helft van de respondenten denkt dat het wel meevalt met het kopieergedrag van kinderen. „Ik ben opgegroeid met ouders die op verjaardagen en in het weekend met mate een drankje dronken. Mijn zus en ik drinken nauwelijks. Toen wij er de leeftijd voor hadden, hebben ze ons thuis wat laten drinken om in een veilige omgeving te ervaren wat drank met je doet”, deelt een respondent.

Maar ook onder deelnemers die denken dat kinderen wél geneigd zijn het gedrag van hun ouders over te nemen (39%), zijn tegenstanders van deze campagne. „Kinderen nemen gewoontes van hun ouders over, zowel goede als slechte. Maar doen of er geen alcohol bestaat tot ze 18 zijn is onzin. Praat er over”, stelt één van hen.

Voorstanders van het niet drinken door ouders in het bijzijn van hun kinderen vinden vooral dat er te nonchalant over alcohol wordt gedacht in onze maatschappij. „Alcoholgebruik is veel te normaal geworden. Het moet, net als roken, zwaar ontmoedigd worden. Dus ook geen reclames meer voor alcohol en geen alcoholgebruik in tv-producties. Jongeren hebben er geen idee van wat alcohol met hun hersenen doet”, stelt iemand. Een ander valt bij: „Wijntje na het werk, biertjes ‘s avonds, het sluipt erin. Kinderen zien dit en accepteren dit als ’normaal’. Alcoholgebruik wordt gebagatelliseerd, weggewuifd door mensen die zich een leven zonder drank niet voor kunnen stellen. Dat noem je dus verslaafd. Doe het je kinderen niet aan.”