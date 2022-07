Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Juist het politieke midden polariseert de samenleving

Als de wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht elf jaar is en mensen dringen voor, dan heb je alle reden om er de pest in te hebben. Ook als het om mensen van ver met een verblijfsvergunning gaat. Maar hen treft geen blaam. De echte boosdoener is de links-liberale elite, die de samenleving polariseert met grootse idealen en radicaal beleid.