Wensdenken rond berichtgeving Kaag

Kent u het verhaal van de D66-leider die naar het Torentje ging? Het is niet zozeer dat ik het Sigrid Kaag misgun – ze is een kundig politica die een knappe campagne heeft gevoerd – maar enig leedvermaak over andere media kan ik niet onderdrukken. De adoratie voor Kaag was de voorbije maanden grenzeloos.