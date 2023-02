’Staken werkt’

De leerkrachten en de zorgmedewerkers hebben zeer succesvol gestaakt. Maar staken doe je in eerste instantie tegen beleid van je werkgever. Wij moeten staken teken overheidsbeleid. Liefst zonder de eigen werkgever te schaden. Maar dat is misschien toch wel wat er moet gebeuren. Massale stakingen waarbij werknemers en hun werkgevers samen staken. Zodat de economische groei even ter discussie staat. Want alleen daarvoor is de overheid gevoelig. De burger boeit niet. Het klimaat ook niet. Het gaat om het geld dat we met z’n allen verdienen. Werkgever en werknemers moeten samen in het geweer komen om belasting verlagingen vanuit de overheid af te dwingen.

B. van Dam