De reacties van de mensen om ons heen waren geweldig en voelden als een warme deken. Onze kinderen die een tablet en een nieuwe mobiel gebruiksklaar voor hun vader maakten, mooie kaarten die mijn man kreeg toegestuurd en alle hulp die ons werd aangeboden. Hoe luidt het spreekwoord ook alweer? In nood leer je je vrienden kennen!

Janny Baar, Harlingen

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].