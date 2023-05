’Bezem door Ajax-selectie’

Op managementgebied, spelersattitude, trainerswisselingen en ga zo maar even door, er is bij Ajax heel veel mis gegaan dit jaar. De aanvoerder Tadic spant naar mijn mening de kroon in dit debacle. Deze speler straalt slechts arrogantie uit. Zijn spelniveau is bedroevend en wat het ergste is, is dat mijnheer plotseling geen Nederlands meer spreekt. De journalisten die hem interviewen doen hier nog een schepje bovenop om naar zijn pijpen te dansen en over te schakelen op de Engelse taal. Voor mij onbegrijpelijk. Gewoon negeren dit ingebeeld heerschap. De bezem erdoor zou ik zeggen en opnieuw beginnen.

Joost Dirckx, Weert