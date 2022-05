’Woningzoeker in stad zit klem’

Waren er in het verleden de zogenaamde forensensteden of slaapsteden en trokken mensen dagelijks voor hun werk naar de grote stad, dan is nu de tendens precies andersom. In de dorpen op het platteland kan men voor tonnen minder hetzelfde huis kopen als in de grote stad. Vooral gezinnen met een koopwoning, die uit zijn op gezinsuitbreiding kunnen op dit moment hun huis in de grote stad met veel winst verkopen en in plaats daarvan een groter huis kopen op een uurtje rijden van hun werk in de stad. De stijging van huizenprijzen doet zich in het hele land voor en overbieden is de norm, zodat gezinnen met een beperkt budget wel moeten uitwijken naar het platteland. Een goede ontwikkeling om op die manier de ontvolking van het platteland tegen te gaan, maar aan de andere kant een probleem voor de plaatselijke inwoners op zoek naar een betaalbare woning. Deze dreigen tussen wal en schip te vallen.

Frans Boomer,

Nieuwegein