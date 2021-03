Geen enkele partij praat over veiligheid

Nu de verkiezingen in rap tempo naderen, valt op dat een belangrijk thema in de vele debatten volkomen ontbreekt. Natuurlijk, het is logisch dat het gaat over het coronabeleid en de daarmee gepaard gaande crises. Maar even zo vaak handelen de discussies over onderwerpen die politiek Den Haag héél belangrijk vindt, maar waar in het land door de gemiddelde Nederlander amper over wordt gedebatteerd. Het klimaat, CO2 uitstoot en de toeslagenaffaire zijn geliefde thema’s bij politici, maar de standpunten daarover zijn inmiddels meer dan duidelijk.