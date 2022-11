’Terrasverwarming vaak redding horeca’

Terrasverwarmers worden in de banm gedaan, maar belen zijn vergeten is dat er een tijd was, net na de lockdown, dat de regering had besloten dat de horeca weer open mocht maar alléén buiten, schrijft horecaondernemer K.D. Rico.

Het was regenachtig en koud, veel horecaondernemers hadden geen terras en dus pech, maar diegenen mét een terras probeerden het beste ervan te maken door te investeren in verwarming buiten zodat we nog wat konden verdienen na al die maanden dicht gezeten te hebben. Het heeft veel geld gekost door de regels waar we ons toendertijd aan moesten houden en nu er discussie onstaat over het opwarmen van het terras wil ik nog een keer benadrukken: dit was niet onze keus, we werden deze hoek in gedrukt door de coronaregels.

En het is aan de ondernemer zelf om de afweging te maken tussen de kosten van het gas en zijn investering terugverdienen of zijn verwarmers bij het vuil te zetten. U betaalt zijn of haarrekening toch niet?!

K.D. Rico, (horecaondernemer), Amersfoort