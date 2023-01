Premium Het beste van De Telegraaf

Ethiopië komt om de verkeerde redenen in het nieuws

Door RUUD ELMENDORP Kopieer naar clipboard

Nairobi - Ethiopië komt zoals meer Afrikaanse landen om de verkeerde redenen in het nieuws. Zoals nu met de twee jaar lang lopende burgeroorlog. Dat is zonde voor een oeroude natie waarin bijna niets is wat je denkt, en zelfs dat niet.