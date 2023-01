’Wennen aan wachtrijen’

Afgelopen jaar en komend jaar blijven in het teken van de personeelstekorten staan. En daar kunnen we ons nu al mentaal op voorbereiden, want de wachtrijen bij de verschillende winkels en (overheids) diensten zullen oplopen. De overheid zoekt personeel voor met name het onderwijs, kinderopvang en de zorg en loopt met de toenemende vergrijzing hopeloos achter de feiten aan. Regeren is vooruitzien, maar men heeft op menig vlak de kop in het zand gestoken. Een oplossing zou kunnen zijn om, zoals bij de Oekraïnse vluchtelingen, geen eisen te stellen en de handjes bij de overige vluchtelingen zo snel mogelijk te laten wapperen. Een win-winsituatie.

Bas Overmars,

Amsterdam