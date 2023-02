Maar de baan was nog te nat om met een buggy te rijden, dacht ik. Het kon dus voor mij niet doorgaan. Ik belde die ochtend met de golfbaan in de Beemster om af te zeggen. Men ging intern in overleg en gaf mij toch toestemming om gebruik te maken van een buggy. Daar aangekomen meldde ik mij aan en ik kreeg het voertuig gratis in bruikleen. Ik mocht ook gratis gebruik maken van de baan. Dit was zo hartverwarmend, werkelijk super.

Ton van der Weiden