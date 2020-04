Uitslag Stelling: Gezondheid gaat voor alles

Iemand die de clubs gelijk geeft reageert: „Veiligheid staat voorop. Iedereen moet bloeden in deze tijd. Dit overkomt ons allemaal.”

De KNVB had eerder laten weten half juni het voetbal weer te willen hervatten, als de omstandigheden dat toelaten. Twee derde van de respondenten denkt dat de kans dat dit gebeurt heel klein is. De amateurcompetitie is al stopgezet. Dat vindt bijna iedereen goed.

„Dat de amateurcompetitie is afgelast omwille van de volksgezondheid, snap ik. Daarom wil het er bij mij niet in dat de profs nog wel zouden moeten spelen. Kennelijk is geld toch de grote motivator”, zo reageert een van de stemmers. Velen veroordelen de houding van de voetbalbond. „Honderden doden per week en de KNVB wil voetballen?”, vraagt iemand zich verontwaardigd af. „Door laten spelen met publiek, dat is echt waanzin”, zo reageert een andere respondent. Een stemmer vindt dat de KNVB dapper moet zijn en stelling moet nemen tegen de UEFA en zelf de nationale competitie moet stoppen.

De UEFA wil gewoon doorvoetballen en de Champions League en de Europa League in de zomer spelen. De nationale competities zouden dan op 3 augustus al gespeeld moeten zijn. Volgens veruit de meeste stemmers is dit niet haalbaar. „Het zou toch van de zotte zijn als in de zwaarst getroffen landen Italië en Spanje de competitie gewoon doorgaat?”

Driekwart denkt dat de voetbalwereld onnodig veel risico’s gaat nemen en de wedstrijden laat doorgaan omdat er zoveel geld omgaat in het voetbal. Een reactie: „KNVB en UEFA moeten zich realiseren dat voetbal op dit moment totaal onbelangrijk is. Als bestuurders en voetballers een jaar geen salaris krijgen, dan is er echt niks aan de hand.”

Mede daarom denkt maar een kleine minderheid dat spelers genegen zijn te gaan voetballen. Wel denken de meesten dat ze bij zomerse temperaturen prima kunnen voetballen. Maar: „Zolang er geen vaccin is, blijft het virus op de loer liggen. Dus we moeten ook de gezondheid van de spelers niet op het spel zetten.”

De meesten betwijfelen of de wedstrijden wel aantrekkelijk zouden zijn, omdat spelers niet goed hebben kunnen trainen. Ook is er twijfel of de wedstrijden in de zomercompetitie wel genoeg publiek zullen trekken. Een respondent: „Het voetbal zal er echt niet meteen aantrekkelijk van worden. Ook omdat supporters in het begin echt nog wel weg zullen blijven.”

Respondenten denken verder niet dat clubs de opgelopen financiële schade gaan inhalen, zelfs niet in een zomercompetitie. Een stemmer reageert: „Geld moet niet de belangrijkste drijfveer zijn. We krijgen dit virus anders weer keihard terug.”

Een belangrijke vraag bij het stopzetten van de Eredivisie is natuurlijk wie er nu dan kampioen is: Ajax of AZ. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat er dit jaar helemaal geen kampioen moet komen. Een reactie: „Overmars heeft gelijk, doorhakken die kleine knoop. Het is maar voetbal.” Een andere: „Wat maakt dat ene seizoen nou uit op een mensenleven.”