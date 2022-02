Premium Columns

De ongekende roof van het ondernemerskapitaal

De blauwe envelop is al mijn hele volwassen leven mijn beste vriend. Ik zou de oprichter en voorzitter van de belastingfanclub kunnen zijn. Belasting betalen is heerlijk! Weinig geeft mij meer voldoening dan het selecteren van de Belastingdienst in mijn bankapp. ‘Graag gedaan, doe er wat moois mee,’...