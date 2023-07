Uitslag Stelling: ’Links front geen steun’

Er is onder de respondenten weinig vertrouwen dat het de twee linkse partijen gaat lukken om samen een nieuwe koers te varen. „Ze zijn de weg kwijt, staan qua vertegenwoordiging van de bevolking heel ver van elkaar af”, aldus een stellingdeelnemer die de samenwerking ’een hele slechte noodgreep’ noemt.

Een andere respondent heeft het over een ’tot mislukken gedoemde actie’. „Twee partijen die hun eigen idealen opgeven om samen te gaan werken tegen rechts. Deze ’samenwerking’ geeft alleen maar aan hoe hulpeloos ze op links zijn.”

„Het is en blijft een zooitje”, stelt een ander. „Als ze echt een vuist willen maken, dan moeten ze fuseren, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ze doen dit alleen maar omdat ze op het pluche willen blijven zitten.”

De ideologische verschillen tussen beide partijen worden veelvuldig aangestipt. „Ze hebben totaal andere wortels. GroenLinks-aanhangers komen vooral uit de elitaire hoek en wie het financieel ruim heeft, kan zich aandacht en geld voor het klimaat en dergelijke veroorloven. Terwijl de PvdA-aanhang vooral arbeidersklasse is. Hun zorg ligt bij het eind van de maand halen met de inhoud van hun knip”, analyseert een kritische respondent.

86% van de stellingdeelnemers voorziet dan ook strubbelingen als er een gezamenlijk programma moet worden opgesteld. „GroenLinks-stemmers vrezen dat de aandacht voor de planeet verdrongen zal worden door aandacht voor de arbeider en switchen naar de Partij voor de Dieren. Voormalig PvdA-stemmers vrezen dat de aandacht voor de arbeider verdrongen zal worden door aandacht voor klimaat en zullen overstappen naar de SP”, voorspelt een criticaster.

De linkse samenwerking kan dan ook op weinig stemmen van de respondenten rekenen. Slechts 2% van hen overweegt de samenwerkende linkse partijen te steunen. 95% is niet van plan dit te doen.

Uit de reacties blijkt dat veel respondenten sowieso het geloof in ’de linkse politiek’ zijn verloren. „De linkse partijen hebben niks meer met de gewone man”, klagen velen.

„Ik mag hopen dat de mensen in Nederland onderhand wakker zijn geworden en begrijpen dat links meer kapot maakt dan goed is voor ons land”, reageert één van deze kritische stellingdeelnemers. „Er moeten impopulaire maatregelen getroffen worden, waar PvdA en GroenLinks niet aan meewerken. Daarom moet er rechts geregeerd gaan worden, zodat de problemen in Nederland eindelijk eens opgelost gaan worden.”

Toch zijn er ook respondenten die verwachtingsvol naar de samenwerking op links kijken (15% van alle deelnemers). „Of ze een vuist kunnen maken is de vraag, maar het wordt wel in een keer een groepering om rekening mee te houden”, aldus één van hen.

De samenwerking wordt door veel voorstanders vooral aangehaald als voorbeeld voor andere partijen. „Het zou mooi zijn als dit het begin zou zijn van minder versnippering in het politieke landschap”, reageert iemand.