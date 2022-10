Uitslag Stelling: ’Stikstofdossier blijft vaag’

Enkele respondenten vinden het uitkopen van grote bedrijven geen gekke optie. ,,Maar er moet dan wel duidelijk worden wat die boeren dan wel mogen op hun land, zoals het houden van andere dieren of een camping opzetten.” Iemand anders: ,,Als de piekbelasters uitgekocht moeten worden, dan ook Schiphol, Rockwool en Tata Steel ook uitkopen.”

Remkes stelt dat binnen een jaar zo’n 500 tot 600 ’piekbelasters’ uitgekocht zouden moeten worden. Dat achten veruit de meeste respondenten onhaalbaar. Remkes stelt ook dat boeren desnoods gedwongen onteigend moeten worden. Bijna niemand van de stemmers vindt dit acceptabel. Een stemmer: ,,Onteigening is niet de juiste manier. Blijf van andermans spullen af”, zo stelt een respondent.

Wel eens is een overgrote meerderheid van de respondenten het met de bevinding van Remkes eens dat het kabinet veel te lang gewacht heeft met duidelijkheid geven aan de boeren. ,,Het kabinet heeft twaalf jaar de tijd gehad. En nu staat de wereld in brand en willen ze onrealistische opdrachten vervullen. Daar worden Rutte c.s. nu voor afgestraft”, klinkt het.

Het kabinet zou met een visie moeten komen, aldus de bemiddelaar. Bijna niemand gelooft dat deze er ook echt gaat komen. Een respondent: ,,Tegenover dat vorstelijke salaris dat die lui in Den Haag verdienen, mag wel wat meer staan: veel meer visie en hard werken, maar dat gebeurt niet echt heb ik de indruk.” Een ander becommentarieert: ,,Er moet een goed plan komen, voor alle sectoren dus niet alleen de landbouw. En waarmee een volgend kabinet verder kan.” Weer een andere stemmer pleit voor een ‘langetermijnvisie die geen vijftien jaar duurt, maar vijftig.’ Stikstofminister Christianne van der Wal heeft al beterschap beloofd en zegt beter te gaan communiceren. Slechts een miniem aantal stemmers gelooft dat ze dit ook echt gaat doen.

Remkes ziet nog wel toekomst voor een ‘hoogproductieve landbouw’, die ook gericht kan blijven op de export. Een meerderheid denkt dat dit ook kan. Eén van hen stelt: ,,Terecht dat we blijven exporteren. De boeren zorgen voor inkomsten en brood op de plank.” En een andere stemmer merkt op: ,,We importeren veevoer, slachten vee voor vlees en tachtig procent verdwijnt via de export en wij blijven hier met de stikstof zitten. Dat zou toch anders moeten en kunnen.”

Slechts een klein deel van de deelnemers vindt dat het rapport van Remkes meer duidelijkheid heeft gecreëerd in de stikstofcrisis. Een criticus meldt: ,,Duidelijkheid is er pas als we weten wie de piekbelasters zijn en wat daarmee gaat gebeuren.” En een ander wijst op het beleid bij de zuiderburen: ,,Kijk naar België, daar zijn niet alleen de boeren uitgekocht.”

Bijna niemand denkt dat de betrokken partijen dichter bij elkaar zijn gekomen. ,,Het kan best zijn dat Remkes de partijen even dichterbij elkaar heeft gebracht, maar je kunt erop rekenen dat dit FC Knudde-kabinet dit niet tot een goed einde gaat brengen”, verwacht iemand. De meesten geloven dat er binnenkort weer boerenprotesten komen.