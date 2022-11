Brief 1 ’Openstaan voor andere opvattingen’

Zij verwijt veel Nederlanders door zwarte Piet te erkennen een racist te zijn. Het overgrote deel en met name kinderen hebben hier nooit zo over gedacht. Dit is de magie van het sprookje, dat betekent niet dat we in deze tijd er niet over kunnen nadenken of het nog van deze tijd is. Zij wil ons opleggen hoe wij over bepaalde zaken moeten denken. Tevens wordt al elf jaar alleen de rascistische kaart getrokken, doet zijn nu hetzelfde met mensen die het niet met haar eens zijn? Misschien is het nog wel erger dat mevrouw Simons niet openstaat voor opvattingen van andere. Wat hebben we dan geleerd uit het verleden?

P. Regtenschot

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: