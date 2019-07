’Natuur moet rupsen ruimen’

De natuur moet ons helpen, de koolmees eet graag rupsen maar nadeel is wel dat ze dan groeien als ’kool’! Sommige gemeenten plaatsen honderden nestkasten en hopen dat de mezen daar dan gaan broeden. Ook in onze tuinen moeten meer nestkasten komen. Want als er voldoende voedsel is hebben deze vogels ook meerdere legsels per jaar!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela