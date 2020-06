’Huidige situatie is pas schimmig en complex’

Jan Brouwer Ⓒ ANP

Op de vraag of de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 er moet komen, is maar één antwoord mogelijk en dat is een volmondig ja. Althans, als het straks opnieuw noodzakelijk is om vergaande maatregelen te treffen. Het huidige instrument – de noodverordening – is ten enenmale ongeschikt om een nieuwe virusuitbraak de kop in te drukken.