Bikkelharde Excelsior-aanvoerder El Yaakoubi steekt na ’traumatisch briefje docent’ al zijn vrije tijd in buurtcentrum

Jonge profvoetballers zijn in hun vrije tijd bezig met gamen, mooie kleding en dure auto’s. Wie Excelsior-aanvoerder Redouan el Yaakoubi spreekt, kan deze vooroordelen direct in de prullenbak kieperen. De 25-jarige Utrechter steekt al zijn vrije tijd in zijn stichting Durf te Dromen. Want, zegt hij ...