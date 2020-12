Proef met staatswiet gedoemd te mislukken

Sinds twee jaar ontmantelt de politie veel drugslaboratoria waar het zeer verslavende crystal meth wordt geproduceerd. Het plotseling oppoppen van dit soort labs in ons land is om meerdere redenen opmerkelijk. In Nederland is de drugsproductie al jaren in handen van lokale criminele organisaties. Dat geldt voor illegale hennepteelt en het fabriceren van xtc.