Jojo-beleid met rijsnelheid

Dit nadat die tijdens de oliecrisis ook van stal werden gehaald en terwijl pas nog 130 km/u-exemplaren van ons geld werden vervaardigd. Geen land kent zo’n jojo-beleid. Het schandalige is dat juist vanuit wetenschappelijke hoek ten zeerste is betwijfeld of het stikstofprobleem daarmee wordt verminderd. Overigens, al zou dat zo zijn, dan waait het van over de grens dus wel hierheen.... Fantastisch dat beleid dat op een aanname is gebaseerd.

J. Verniers, Arnhem