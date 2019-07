’Liever Eredivisie-voetbal in januari dan in vakantie’

FC Groningen speelt tegen PSV in een slecht gevulde Arena tijdens een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in 2015. Wordt het weer zo? Ⓒ ANP

Nederland viert vakantie, maar PSV speelt in de Champions League terwijl AZ en FC Utrecht uitkomen in de Europa League. Morgen is de strijd om de Johan Cruijff Schaal en op 2 augustus start de Eredivisie. De fervente clubsupporter kan in zijn vakantie zomaar twee of drie wedstrijden van zijn cluppie missen. Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland, komt met een verrassende suggestie namens de fans.