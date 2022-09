Brief 2: ’NS heeft trend gezet met stakingen’

Enkele dagen van staking leverde het NS-personeel een stevige loonsverhoging op van ruim negen procent. De kosten hiervan bedragen voor de NS ongeveer 200 miljoen euro. Maar niet de NS ondervindt hiervan hinder, maar de treinreiziger die ongetwijfeld geconfronteerd gaat worden met hogere prijzen voor de treintickets.

Maar de trend is wel gezet. Vakbonden tellen hun knopen en bezinnen zich op acties en stakingen. Ondernemers die loonsverhogingen niét zomaar kunnen doorberekenen naar de klanten en die toch al vaak op de rand van de afgrond staan houden hun hart vast. Dat gaat -linksom of rechtsom- ten koste van de personeelssterkte, want loonsverhogingen moeten wel gecompenseerd worden. Ontslagen zullen ongetwijfeld het gevolg zijn. Terwijl het ook niet ondenkbaar is dat bedrijven zelfs omvallen. Nederland kan de borst nat maken. Het beloofd alleszins een 'hete herfst' te worden.

Jan Muijs, Tilburg

