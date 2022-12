Ik zou ’s middags naar een vriendin gaan die in een verzorgingstehuis woont. Ze heeft Parkinson en is pas 66. Toen mijn kleindochter uit school kwam werd ik blij verrast. Ze had in de klas een kerstkaart voor haar had gemaakt, met allerlei lieve wensen erop. Kon ik mooi deze kaart meenemen. Mijn vriendin kreeg er tranen van in de ogen. Erg trots op mijn kleindochter.

Gerlofke Winia, Workum

