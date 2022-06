Brief 2: ’Wij ondervinden de consequenties’

Dit in de vorm van grote inflatie, daardoor steeds hogere prijzen en oplopende prijzen voor energie. Voor de gewone mens is dit niet meer te behappen, en gaat ten koste van levensvreugde en mensen maken zich grote zorgen over hun toekomst. En dan hebben we het nog niet eens over alle andere zaken die nog moeten worden opgelost. Maak je eens zo druk over je eigen bevolking, die zich volkomen in de steek gelaten voelt en ook nog even alles mag ophoesten wat jullie uitgeven. Voordat je deelneemt aan het spelletje Risk, en er achter komt dat je de verliezer bent.

Frank Marinus, Venlo

