Brief 2 ’Taghi totaal isoleren’

Buitenland

Dode bij huiszoeking met speciale eenheden in Antwerpen

Bij een huiszoeking in het district Merksem in Antwerpen is woensdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De huiszoeking had te maken met een onderzoek naar mogelijk rechts-extremisme en illegaal wapenbezit, meldt Nieuwsblad. De omgekomen bewoner zou 36 jaar zijn.