’Nederland steeds meer op slot’

De reden die hij aanvoert is de stikstofcrisis, een crisis die er blijkbaar in de landen om ons heen niet bestaat, want daar bouwt en boert men er lustig op los. Deze door ambtenaren bedachte crisis word bij het minste of geringste van stal gehaald om noodzakelijke projecten af te blazen waaronder wegenbouw en huizenbouw. Het lijkt wel of ons land failliet is en dat stikstof constant als argument gebruikt wordt om dit te maskeren, of is het wanbeleid van de kabinetten Rutte hier debet aan?

Fenna Koops, Groningen