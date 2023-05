Premium Het beste van De Telegraaf

’Kroningskoorts’ loopt hoog op

Door Kamran Ullah Kopieer naar clipboard

Het is maandag. De wekelijkse redactievergadering waarin de belangrijkste verhalen voor de komende week worden doorgenomen. „Wat gaan we met de kroning doen?” Eén van de aanwezigen moet bekennen dat toen hij net voor het weekend door een verslaggever werd gevraagd naar de kroning, hij heel diep moest graven waar het over ging. Aan het begin van deze nieuwsweek blijkt de officiële kroning van Charles III nog allesbehalve on top of mind te zijn.