’Russische bevolking niet op afstand houden’

Volgens mij zou je de afstand tussen Poetin en zijn kliek en de Russische bevolking moeten vergroten door de afstand tussen het westen en de Russische bevolking te verkleinen. Russische kunst in de musea, Rachmaninoff in de concertzaal, schrijvers in pocketedities. Met een beetje NATO-dreiging aan de grenzen is niks mis. Maar het volk kun je volgens mij het beste bereiken met een geduldig charmeoffensief.

A F W Duijverman, Dordrecht