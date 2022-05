Premium Binnenland

Cybercriminelen worden steeds professioneler: zo gaan ze te werk

De kans op een leeg huis na een woninginbraak is tegenwoordig vele malen kleiner dan een lege bankrekening door een aanval van phishers. Het aantal rechercheurs in de strijd tegen cybercrime in Amsterdam is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. „Het idee van een puistige puber op een zolderkam...