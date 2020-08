Op het terras viel deze groep nogal op doordat iedereen druk aan het gebaren was en volop genoot van het ijsje! Na afloop wilde een van de groepsleidsters afrekenen en meteen stond er een mijnheer naast haar die zei: ik wil graag betalen! Ik heb zo’n bewondering voor jullie en helemaal in deze rare, bijzondere tijd! Onbekende mijnheer: heel hartelijk bedankt.

Hanny de Bree, Woudenberg

