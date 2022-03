Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Organisaties landbouw en veeteelt ’Voedselafhankelijkheid moet ons aan denken zetten’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Tarweoogst in Oekraïne. De oorlog dwingt Nederland te kijken naar de eigen positie, stellen Lodders, Verriet en Everts. ,,Landbouw vormt een essentieel onderdeel om onze onafhankelijkheid en uiteindelijk onze vrijheid te borgen.” Ⓒ ANP/AFP

Rusland en Oekraïne zijn mondiaal grote exporteurs van tarwe, de basis voor veel voedselproducten. Valt deze handel stil, dan dreigt ook in Nederland een voedselprobleem, voorzien drie partijen in de landbouw en veeteelt. ,,Daarom moeten we kunnen terugvallen op onze boeren.”