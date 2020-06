Dat je met een verenigd Europa de oorlog niet kunt winnen, is door de coronacrisis nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden. Niet dat de voorzienigheid altijd grove middelen hoeft in te zetten om verdeeldheid te zaaien: hij of zij hoeft alleen maar met de vingers te knippen of de unie stuift uiteen als een kudde opgeschrikte damherten.