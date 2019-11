Uittrap van een keeper niet langer koppen?

Met een steenharde kopbal zet Stefanie van der Gragt Oranje op 2-0 tegen Italië in de WK-kwartfinale, afgelopen zomer in Frankrijk. Ⓒ ANP

Door een harde bal liep Rianne Schorel in 2008 hersenletsel op. De spits van ADO Den Haag, geselecteerd voor Oranje, ging door een diep dal. Met haar tweelingzus Nanja opent ze morgen in Zeist een neurologisch trainingscentrum. Ze gaat in op de vraag of koppen nog van deze tijd is.