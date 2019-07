’Onbegrijpelijke chaos op Schiphol’

Een grote tankstoring heeft Schiphol grotendeels lam gelegd. Zo’n 180 vluchten geannuleerd en honderden vertraagd. Wat een welvaart in een goed georganiseerd land, sorry overgeorganiseerd land! Alles moet gedigitaliseerd en computergestuurd worden. Eén ding weten we zeker en dat is als het mis gaat, dat het niet onmiddellijk opgelost wordt. Onbegrijpelijk, Schiphol moet voor een een ander

Wat een leuk begin van een vakantie waar je zo lang naar het uitgekeken! Snapt u waarom ik lekker thuis blijf in dit overgeorganiseerd landje? Wat een chaos op de luchthaven, levensgevaarlijk als er iets gebeurt op de luchthaven.

S. Blankers