Brief 1: ’Verkiezingsdebat beschamende vertoning’

Dit was weer eens een voorbeeld van gebrek aan niveau en beleefdheid bij onze volksvertegenwoordigers. Iedereen wil zijn punt maken en denkt dit met overschreeuwen te kunnen bereiken. En daarbij had ook een ervaren gespreksleider als Rick Nieman geen vat op de orde. In het verleden had ik altijd het idee dat de leden van de Eerste Kamer heel verstandige mensen waren die met gezag de voorstellen van de Tweede Kamer beoordeelden en daar hun commentaar op gaven. Nu zie je dat de polarisatie ook in de Eerste Kamer aanwezig is. Waar moet dit naar toe?

Rob Heidt

