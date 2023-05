’Graaiflatie vooral last voor ouderen’

Iedere minister die het woord graaiflatie afwijst, is iemand die nooit boodschappen doet en zijn boodschappen laat doen. Benzine tanken doen ze ook nooit, want als ze ergens heen moeten worden ze gereden. Lunchen tussen de middag wordt voor ze betaald en eventuele onkosten krijgen ze vergoed. Geen wonder dat ze zeggen dat er geen graaiflatie is. Ze merken er niets van in hun portemonnee.

Zeker de ouderen hebben er last van. Geen verhoging van de AOW. Iedere werknemer krijgt er 10% bij, maar wij ouderen die de hele boel hebben opgebouwd, krijgen er niks bij. Hoe eerlijk is het kabinet? Zelfs de pensioenen worden nu verkwanseld.

E. Mast

