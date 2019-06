’Strenger tegen ordeverstoorders in de Kamer’

Met de regels voor het parlementaire debat is eigenlijk niets mis. Het gaat erom hoe je hier als kamerlid mee omgaat. Het lijkt dat Denk-kamerleden Kuzu en Öztürk hebben als dubbele paspoorthouders gewoon veel meer op met Turkije dan met Nederland. Dit blijkt namelijk keer op keer uit hun uitspraken, maar vooral ook uit hun gedrag tijdens het debat.

Turkse problemen worden met enige regelmaat door deze heren in de Tweede Kamer ter discussie gesteld. Door het geven van passief stemrecht aan dubbele paspoorthouders, werken we dit zelfs in de hand. Gewoon de wet veranderen en hiermee stoppen, waarbij de goeden (Arib) helaas weer moeten lijden onder de slechten.

Jan Pronk, Beverwijk