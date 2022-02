Een wijntje bij de kapper of met een biertje door de kledingwinkel? ’Stop alcoholgebruik te normaliseren’

Met een biertje in de hand door de supermarkt of met een glas wijn door de kledingwinkel. Oftwel: winkel en horeca in één. In het coalitieakkoord schrijft het kabinet de winkeldeur hiervoor te willen openzetten. Om dit mogelijk te maken zal de Alcoholwet moeten worden versoepeld. Het mag dan op meer plaatsen geschonken worden. Maar deze stelling brengt heel wat teweeg. Veel mensen wijzen naar de huidige probleemdrinkers in ons land. Het lijkt er volgens hen op dat de overheid niet eens probeert om dit tegen te gaan. Voor velen geldt: waarom moet overal alcohol aan te pas komen?

Een van de lezers van de Kwestie spreek van een ’krom beleid’. „Roken mag nergens meer, maar de wijn vloeit rijkelijk. Hoe krom kun je het bedenken? Het alcoholgebruik lijkt zich steeds verder te normaliseren. Je kunt geen boek lezen, of de flessen wijn rollen over de bladzijden. En dan maar klagen over het aantal alcoholisten, diabetis, hoge bloeddruk en andere aandoeningen. Het lijkt zo gezellig, tot dat het tegendeel blijkt.” Andere lezers sluiten zich hierbij aan. Zo schrijft Marinka2019: „Ik snap niks van het beleid van dit kabinet. Ze zeggen dat ze vinden dat we steeds ongezonder worden, spreken over een vet- of suikertaks. Aan de andere kant is het blijkbaar ok om alcoholgebruik te promoten.”

No-Zem ziet de krtieken op blurring echter als betutteling: „Het gaat toch niemand aan wat ik drink en hoe ik leef?” Andere lezers sluiten zich daarbij aan. „Wat een bemoeizuchtige visie. Geef mensen alle informatie en evt waarschuwingen. Maar laat ze zelf kiezen. Neem geen vrijheden weg onder het mom van bescherming. Uiteindelijk is dat onderdrukking.”

Hibiscus35 is het hier niet mee eens en wijst op de eventuele ’volgende stap’. „Waarom moet overal alcohol aan te pas komen? Ik heb niets tegen een glaasje bij een of andere gelegenheid, dat kan een feestelijk tintje ergens aan geven (voor velen). De talloze horeca-gelegenheden, jongeren die met een glas in de hand staan te deinen op iets dat muziek moet voorstellen en overvolle terrassen zijn een teken dat alcohol blijkbaar een levensbehoefte is, maar we kunnen het ook overdrijven. Wat is de volgende stap: wijntje in de supermarkt, bij de huisarts, bij de drogist?”

Alcoholisme

Veel lezers benoemen de huidige alcoholisten in ons land. Janbolhuis59 noemt blurring ’volkomen ongepast’ „Maar liefst 15% van de bevolking heeft een alcoholprobleem! Het ergste is dat maar enkele zich dit beseffen. Nu willen ze dit ook nog eens gaan toelaten! Alcohol kost onze maatschappij rond de 4.5 miljard Euro per jaar. Moet ik nog meer zeggen? Ik ken de valkuilen van alcohol.” EdwinvanderMan Denkt zelfs dat het een „goede reden zal zijn voor een alcoholist om wat vaker naar de kapper te gaan.”

Volgens Hoogvlieger kan een drankprobleem er door blurring ook langzaam insluipen en omschrijft hoe een eventueel dagritme er dan uit kan zien „Je hebt een drukke dag ingepland. Eerst ga je je fiets laten repareren bij de fietsenmaker. Daar drink je je eerste glas wijn. Daarna naar de kapper. Lekker, een tweede glaasje. Lunchen doe je in een restaurantje. Met twee glazen erbij. ‘s Middags ga je sporten. Huppatee, nog twee glazen.”

Toekan Bohon denkt hier anders over. „Een kleine groep mensen, die ’vatbaar is voor verslaving’, bepaalt eigenlijk, waarom de veel grotere groep mensen, die uitstekend met een borreltje bij de kapper overweg kan, dat biertje niet krijgen. Dat is toch eigenlijk raar ?”

’Lekker leven’

Een aantal lezers begrijpen de weerstand en de gevaren van blurring maar zijn wel van mening dat het leven ook best „een beetje leuk mag zijn.” Ellencc benoemt daarnaast dat er niets mis hoeft te zijn met een glaasje wijn bij de kapper. „Bij een leuke kapper waar je al jaren komt is aan het eind van de middag een wijntje helemaal niet verkeerd.”

Bartels_els spreekt uit eigen ervaring en vindt ook niks mis met een glaasje wijn in de kappersstoel „Ik doe dit al jaren. Ik maak bewust een afspraak laat in de middag, personeel kan even uitblazen bij een lekker glaasje. Niks mis mee!”

Een andere lezer benoemt ook dat het „prima moet kunnen. Maar liever heb ik niet dat het personeel meedrinkt. Ik zou dan niet graag de laatste klant zijn!”