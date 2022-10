Uitslag Stelling: ’Uitval personeel monitoren’

Doordat het aantal Nederlanders dat tijdens het werk overspannen raakt en lange tijd uit de roulatie is, neemt de druk op collega’s van de zieke werknemer toe en die extra belasting kan óók weer tot nieuwe langdurige ziekmeldingen leiden.

De meeste respondenten menen dat werkgevers meer aandacht moeten schenken aan stressklachten bij hun personeel, maar zij stellen tegelijkertijd dat personeelsleden ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Kortom, de werknemer moet zelf ook waakzaam zijn en letten zijn of haar (geestelijke) gezondheid. Zo meent één van hen: „Het is een gezamenlijk probleem. Als werknemers niets aangeven en werkgevers maar extra druk op blijven leggen dan zal het ontsporen.”

Toch zijn er ook veel deelnemers die eerst en vooral ’de bal bij de werkgever leggen’ en wijzen op een hoge werkdruk, onredelijke eisen en uitval van collega’s, waardoor er een soort sneeuwbaleffect ontstaat. Een ervaringsdeskundige legt uit: „De leidinggevende moet meer opletten op wat er van en aan de werknemer gevraagd wordt en de hoeveelheid werk monitoren en er niet zomaar van uitgaan dat een ander (collega) bij uitval er wel voor zorgt dat het werk gedaan wordt.” En een ander bekritiseert de enorme focus op winst bij ondernemingen, die soms ten koste gaat van het personeel. „In heel veel sectoren, hebben werkgevers niet zoveel belangstelling voor het eigen personeel. Als de zaak maar draait. Bij extra werkbelasting door bijvoorbeeld ziekte-uitval, dan is er vaak geen vervangend personeel en dan werkt het overgebleven personeel maar wat harder! Dat heb ik in mijn carrière ontelbare keren meegemaakt.”

Dit wordt beaamd door weer een andere deelnemer: „Men sluit contracten af die niet te doen zijn met een kleine bezetting , alles voor de winst. De persoon die het contract binnenharkt gaat weer lekker op naar de volgende en de mensen die het werk moeten doen moeten het zien waar te maken. Dit is de reden dat veel mensen in deeltijd zijn gaan werken! Ik wel tenminste.”

Het gros van de respondenten stellen dat een hoge werkdruk niet de enige factor is voor stressklachten, overspanning of burn out. Ook de druk in de privésfeer kan groot zijn doordat mensen steeds ’aan’ staan en het idee hebben dat ze overal op moeten reageren op social media. „Komt het wel door het werk of doordat we elkaar gek aan maken zijn met je moet dit/ je moet dat. Sociale media gewoon uitzetten, lekker met je werk bezig zijn en ontspanning nemen. Nu moet er van alles, liefst 3 of 4 agenda’s en op ons tenen lopen.”, klinkt het afkeurend. En een ander valt bij: „Men moet zelf op hun geestelijke gezondheid letten. Minder sociaal media ( Facebook, Instagram en Twitter) en men houdt tijd over zonder je met een ander te moeten vergelijken.”

Sommigen waarschuwen wel dat burn out een containerbegrip aan het worden is: „Het lijkt mij dat de diagnose burn out nu te makkelijk wordt gebruikt en grotendeels een hype is. Waarom iemand een burn out krijgt is afhankelijk van veel diverse factoren.”