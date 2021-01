’Eenzaamheid troef in verpleeghuis’

Binnenland

Twee jongens opgepakt voor mishandelen bejaarde man na afspraak via sekswebsite

De politie in Hengelo heeft twee minderjarige jongens aangehouden op verdenking van het afpersen, bedreigen en mishandelen van een bejaarde man. De man was met de jongens in contact gekomen via een „sekschatwebsite”, laat de politie weten.