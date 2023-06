Parttime werk ’recht’

Toen ik in de jaren 90 als HRM’er werkte, kwam de regel ’recht op parttime werken’. Veel organisaties kwamen hiermee in de problemen. Prof. dr. Latten (De Kwestie, Tel. 6/6) blijft maar benoemen dat het een gebrek is aan arbeidsethos en een plicht naar de samenleving om fulltime te werken. Ik zie het meer als een gebrek aan langetermijnvisie van de politiek die nu slachtoffer is van eigen koers.

B. van Roon,

Amsterdam