’Onder indruk van Wiegman’

Maar o wat zijn we vaak door het oog van de naald gekropen, met name tegen Japan. Het liefst zie ik de Oranje-Leeuwinnen nog drie wedstrijden spelen. Sarina Wiegman geeft haar speelsters vertrouwen door zelden van haar beginopstelling af te wijken. Maar is het dan geen idee dat zij om de wissels die zeze doorgaans pleegt eerder toe te passen? Bijvoorbeeld: drie wissels in de 46e minuut!

Krijn Schoonderwoerd, Leiden