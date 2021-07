’Theoriecursus ondermaats’

Bijna de helft van de kandidaten zakt de eerste keer voor het praktijkexamen. Zou dit wellicht te maken kunnen hebben met die ééndaagse theorie-opleidingen? Hoe is het mogelijk dat je in één dag je theorie leert en dezelfde dag slaagt voor dit certificaat? Ik heb vroeger in totaal 21 uur klassikaal verkeersles gehad. Natuurlijk slaagde ik daarna in één keer maar ik had dan ook goed geleerd en snapte de stof. Met zo’n dagcursus leren ze vragen die op het examen gesteld kunnen worden en welke antwoorden daarbij horen maar dat wil niet zeggen dat ze de stof snappen.

Pauline van Neck, Rotterdam