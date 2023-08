Uitslag Stelling: ’Genoeg personeel in huis’

Slechts 16 procent van de stemmers vindt dat zolang er hier sprake is van krapte op de arbeidsmarkt arbeidsmigranten meer dan welkom zijn. Een kwart van de respondenten denkt dat veel arbeidsmigranten werk verrichten waarvoor in Nederland niemand gevonden kan worden. Een reactie: „Zolang er zoveel moeilijk vervulbare vacatures zijn, ook voor hoogopgeleide mensen, is het noodzakelijk buitenlands personeel aan te trekken, denk bijvoorbeeld aan werk in de zorg.” Een stemmer vertelt: „Ik ben erg blij met mijn Spaanse tandarts. Ik hoop dat hij blijft, Nederlandse tandartsen zijn nauwelijks te vinden hier in Zeeland.” „We kunnen zowel hoog- als laagopgeleid personeel goed gebruiken”, merkt een andere deelnemer op.

Het gros van de stemmers ziet vooral problemen bij van de stroom aan arbeidsmigranten. Met name als het gaat om huisvesting. „De hoogopgeleiden zitten in de steden, die drijven de prijzen van de huizen daar enorm op, maar veroorzaken verder geen overlast. Ze geven weinig druk op zorg en onderwijs, kinderen gaan meestal naar de internationale scholen”, weet een respondent. Echter: „De laagopgeleiden werken voornamelijk in de land- en tuinbouw, via uitzendbureaus. Die hebben niet altijd goede huisvesting en veroorzaken overlast in dorpen.” Ook is kwaliteit ver te zoeken, weten sommige stemmers. Iemand vertelt: „Arbeidsmigranten komen en gaan bij mij op het werk en ik zie de arbeidskwaliteit met de dag verslechteren. En ik mag ze ook nog eens steeds weer inwerken.”

Lilian Marijnissen (SP) pleit daarom voor een tijdelijke stop op arbeidsmigranten. Het gros van de respondenten staat hierachter en denkt dat we arbeidsmigranten niet nodig hebben. „Zet eerst de Nederlandse steuntrekkers die best arbeid kunnen verrichten aan het werk door bij weigering de uitkering drastisch te korten”, reageert iemand.

Velen denken er zo over. „Als werken voor Nederlanders meer zou lonen hebben we de arbeidsmigranten niet nodig”, stelt 82 procent. Ook statushouders moeten aan de slag, vindt men veelal.

Daarbij vinden veel stemmers (82 procent) dat werkgevers zouden moeten aantonen dat ze in Nederland niemand voor een vacature kunnen vinden voordat er iemand uit het buitenland wordt aangenomen. En: „Alle arbeidsmigranten moeten een arbeidsvergunning krijgen op tijdelijke basis zolang ze werk hebben bij één werkgever. Bij geen werk direct het land verlaten inclusief gezin”, zegt een stemmer.

Iemand anders vindt dat we meer moeten inzetten op robotisering. Immers: „Robots hebben geen huis, zorg en onderwijs nodig.” Een stemmer deelt zijn ervaring op dit vlak: „Jaren heb ik in de kassen gewerkt en daar worden veel te veel onderbetaalde arbeidsmigranten ingezet voor werk dat allang gerobotiseerd is. De reden? Mensen zijn nu nog goedkoper dan robots. Een robot moet je repareren als die kapot is, een zieke arbeidsmigrant vervang je zo.” Als kwaliteit van robots verbetert hebben we geen arbeidsmigranten meer nodig, aldus de respondent.