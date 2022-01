’KLM delft onderspit’

Premium Financieel

Hoe KLM-baas Pieter Elbers eens ontplofte voor de camera

Op een warme zaterdag in juni 2019 kwam er een tengere, grijze, bebaarde heer op mij af in de drukte in een hangar op Schiphol, bij de aftrap van het 100-jarig jubileum van KLM. De heer wilde eens kennis met mij maken, want hij vond niet alles leuk wat ik opschreef over KLM. Ik vroeg aan hem wie hij...